¿Qué de lado no te hace efecto o no es una posición cómoda para tu sueño? Hay otra opción. Lo ideal no es dormir bocabajo, sino bocarriba. No obstante, de optar por dormir mirando al techo lo mejor es hacerlo colocando un cojín debajo de las rodillas para que así se reduzca la curvatura de las lumbares y se facilite la alineación corporal que nos ayuda a tener una buena posición corporal para que al día siguiente nuestra espalda y el dolor en alguna de las zonas no nos fastidie la jornada.