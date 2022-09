Ryan Reynolds y su colonoscopia con pólipo: "Me ha salvado la vida"

Tras perder una apuesta Ryan Reynolds se ha hecho su primera colonoscopia con 45 años y le han encontrado un pólipo

Los médicos le advirtieron que era necesario operarlo para extirparlo y prevenir el cáncer de colon

El actor ha aprovechado sus redes sociales para concienciar de que a partir de los 45 hay que hacerse colonoscopias rutinarias porque "te salva la vida"

Ryan Reynolds (45) no imaginaba que perder una apuesta le ha podido salvar la vida. El protagonista de ‘Deadpool’ y su amigo Rob McElhenney son propietarios de del equipo galés de fútbol Wrexham AFC y apostaron a que si McElhenney aprendía galés, Reynolds grabaría su primera colonoscopia en colaboración con la organización benéfica Lead Fron Behind, un reto que el actor perdió y, por tanto, tuvo que grabar esa primera colonoscopia en la que le descubrieron un pólipo que era necesario intervenir para extirparlo. Con ello, Reynolds ha subido a sus redes, donde acumula casi 45 millones de seguidores, el vídeo para concienciar de la importancia de que los hombres se hagan colonoscopias rutinarias a partir de determinada edad.

La importancia de las colonoscopias

El actor de 45 años se encuentra en la edad en la que justo se recomienda comenzar con los controles rutinarios para la detección temprana del cáncer de colon, por lo que no dudó en aceptar. En el vídeo cuenta que nunca había grabado ninguno de sus procedimientos médicos antes, pero que “no todos los días se puede dar visibilidad a algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero”.

El actor se grabó si ningún problema durante los minutos que duró la prueba médica. Sin embargo, lo que Ryan Reynolds no se esperaba era que tras ello los médicos le informasen de que le habían encontrado un pólipo pequeño por el que debían operarle para extirpárselo. “Esta prueba te ha salvado la vida. No estoy bromeando. Por esto es por lo que se hace el procedimiento”, le dijo el doctor.

“Es una prueba muy sencilla que me ha salvado la vida”, ha dicho Reynolds. Al final Rob McElhenney, también de 45 años, decidió someterse a la prueba junto a su amigo y le encontraron tres pólipos. Por eso mismo el médico quiso puntualizar lo importantes que son esas pruebas rutinarias para evitar el cáncer de colon, pues los pólipos se estima que tardan entre 10 y 15 años en convertirse en cáncer, de ahí la importancia de tener un diagnóstico temprano.

“El cáncer de colon se puede prevenir. Si tienes 45 años o más pregunta a tu doctor para que te hagan una colonoscopia”, es el mensaje con el que acaba el vídeo con el que los actores y la organización Lead Fron Behind quieren concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer de colon.

Su defensa de la salud mental

Ryan Reynolds ya ha hablado sobre la salud en otras ocasiones utilizando sus redes sociales como altavoz. Ya en 2018 le confesaba a The New York Times que tenía ansiedad. “Siempre la he tenido. He estado en lo más oscuro del espectro, y no es divertido”.

El año pasado volvió a hablar sobre su salud mental en su Instagram, concretamente en mayo, mes de la concienciación sobre la salud mental en Estados Unidos. Lo hizo a finales de mes, por lo que escribió que “una de las razones por las que cuelgo esto tan tarde es porque me sobrecargo de tareas a mí mismo y las cosas importantes se me escapan. Y una de las razones por las que me sobrecargo de tareas es mi eterna compañera, la ansiedad”.