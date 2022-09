La mujer que olió el párkinson a su marido ayuda a la ciencia: el test que detecta la enfermedad en 3 minutos

El olor no desaparecía de ninguna forma y la mujer notaba como su esposo cada vez se volvía más malhumorado hasta que , con 45 años, fue diagnosticado con párkinson . Al tiempo, la pareja comenzó a acudir a un grupo de apoyo para pacientes con la enfermedad y familiares, allí fue donde Joy ató cabos y se dio cuenta que el resto de las personas desprendían el mismo olor que su marido.

El equipo ha logrado desarrollar una prueba no invasiva de hisopo que se frota en la piel y puede detectar la enfermedad en unos tres minutos. “La prueba tiene el potencial de mejorar enormemente el diagnóstico y el tratamiento de las personas con enfermedad de párkinson”, ha explicado uno de los principales investigadores, el neurólogo Monty Silverdale.

El estudio ya ha sido publicado en el Journal of the American Chemical Society. Los investigadores analizaron el sebo de la piel recolectado con el hisopo en la espalda de los pacientes, zona que suele lavarse peor o con menos frecuencia. De esta manera, compararon los resultados de 79 personas con párkinson con lo de 71 de un grupo de control que no tenían la enfermedad.