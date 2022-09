Alzheimer en las residencias: "El 20% de pacientes ingresan en el primer año tras el diagnóstico"

La memoria es una función ejecutiva de carácter superior, es decir, es necesaria para la vida. Hoy en día es normal escuchar hablar del ‘efecto Google’, que consiste en buscar algo en Internet cuando no lo recordamos en lugar de hacer el esfuerzo. Esta acción es cada vez es más frecuente y no somos conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestra memoria, que es un parte fundamental de la vida, aunque a veces se dé por hecho o no se valore.