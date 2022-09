CEAFA, la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer fue una de las promotoras del Plan. Para su presidenta, Mariló Almagro "es lamentable que a cinco millones de personas no se les de respuesta de ningún tipo. No entendemos por qué no se atiende ya este problema. Tenemos una herramienta poderosa, entonces, por qué no se la dota económicamente y nos ponemos a trabajar. No lo entiendo." Se lamenta Mariló.

"Se trata de un buen plan que necesita ser actualizado. Era importante porque respondía a todas las necesidades de la persona con demencia en los distintos órdenes" , explica el director ejecutivo de la Confederación, Jesús Rodrígo. "Me parece sangrante que el Gobierno no haya destinado un duro de los presupuestos a lo que se conoce como la pandemia del siglo XXI, que afecta a un gran número de personas y familias, y que supone unos gastos cercanos al 3% del PIB", explica Jesús.

Fortea también opina que la "inacción" entorno al Alzheimer se debe a dos razones: que no hay un tratamiento que cure o modifique la enfermedad; y que no solo es un problema médico, sino también social, y esto crea "cacofonías" que dificultan una unidad de acción.

Para Fortea, el alzheimer es la enfermedad letal con más inequidad de nuestro sistema sanitario. "Esto quiere decir que no depende sólo de la CCAA en que vivas, sino que en función de a qué hospital vayas, te pueda ver solo un médico de familia, o te puede tocar un geriatra, o un neurólogo, y esto no responde a un plan trazado con unas buenas rutas unificadas de demencia", cuenta Fortea.

La presidenta de CEAFA denuncia que "no hay recursos terapéuticos tampoco. Hay terapias no farmacológicas que funcionan, pero no todos los neurólogos las recetan, y no hay muchos especialistas en aplicarlas, porque no todas valen. No es lo mismo que te recomienden hacer sudokus o sopas de letras en casa, a que tengas acceso a un terapeuta que haga ejercicios indicados para la demencia concreta que tenga tu familiar", explica Mariló Almagro.