Palabra de urólogo: "Los hombres que mantienen menos relaciones a partir de los 50 tienen más riesgo de disfunción eréctil"

Aunque se habla de la importancia del estilo de vida, los expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Si bien no está clara la influencia de la dieta, sí que hay cierta asociación entre obesidad e incremento prostático. "En mi opinión, no está tan claro que haya influencia de los alimentos, sí que hay cierta asociación entre obesidad e incremento prostático, también con la diabetes, pero no con alimentos en concreto", afirma Sánchez Encinas.