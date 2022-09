El exconsejero de residencias de Madrid tira de la manta: "Se excluyó a mayores con covid y dependencia 2 y 3 de ir a un hospital"

Unas 35.000 personas son las que murieron en residencias de mayores en España durante la pandemia de la covid-19. Con el sistema sanitario desbordado, muchos de ellos no recibieron la atención médica necesaria , un sistema que debía haber cambiado la política sobre las residencias, pero que aún no lo ha hecho. Uno de los gestores de la pandemia en su momento más duro, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyer o, ha hablado sobre el tema en Hora 25 antes de publicar su libro, ‘Morirán de forma digna’.

En su charla con Aimar Bretos reconocía que “me costó la cabeza política, pero yo la entregué. Parece que en este país dimitir es una rareza, pero mi situación en el gobierno de Ayuso no tenía ningún sentido” . Además, expuso los correos que entonces intercambió con el actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el que le avisaba de que muchos mayores podían morir si no se medicalizaban las residencias.

“Yo conocí ese protocolo el sábado y estaban muy nerviosos por lo que significaba. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó y me explicó lo que significaba. Suponía excluir a personas que tuvieran no solo covid-19, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres”, explicaba Reyero sobre el protocolo que impidió que las residencias derivasen a los hospitales a aquellos residentes que lo necesitaban.