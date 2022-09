El ADN es la molécula de la vida y contiene las instrucciones hereditarias que pasan de padres a hijos. Pero ¿y si fuese más allá? Con el paso de los años, hay determinadas modificaciones asociadas a nuestro estilo de vida que, aunque no varían la información en sí misma, sí que pueden transmitirse y no solo nuestros hijos sino también a nuestros nietos, cosa que hasta el momento no estaba claro. Son las conclusiones de un nuevo estudio publicado en la revista científica PNAS y que explicaría por qué algunas enfermedades se saltan una generación e incluso nos da pistas para saber cómo modificarlo para evitarlas.