Esta semana ha arrancado oficialmente la campaña de vacunación de la cuarta dosis frente al coronavirus en mayores de 80 años . Se trata de la segunda dosis de refuerzo que se está inoculando a aquellos que viven en residencias de ancianos, cerca de 400.000 personas, a las que seguirán los 3 millones que siguen viviendo en sus casas. La diferencia de esta vacuna con las anteriores es que se trata de una bivalente, es decir, que está adaptada a la variante ómicron . Sanidad asegura que estas vacunas son más precisas, tienen una protección más amplia y los efectos secundarios son similares a las anteriores. España va a recibir unos 44 millones de dosis de aquí a diciembre, pero no está claro si se van a administrar a toda la población . Te contamos qué dudas generan entre los expertos.

A medida que se vayan poniendo inyecciones, como ha ocurrido con las dosis anteriores, se va bajando la edad de inoculación y el siguiente grupo serán los mayores de 60 y personal de centros sanitarios y sociosanitarios. Por el momento, Sanidad recomienda que acudan a vacunarse aquellos que no han completado su pauta o que directamente no se han puesto ninguna. Ahora mismo, solo el 54,8% de la población española tiene la dosis de refuerzo y los expertos no tienen muy claro que sea necesario ponerse otra más.