¿De verdad funcionarían las pastillas de yodo de las farmacias ante un ataque radiactivo ruso?

Eso sí, no son eficaces al 100%, puesto que no protegen frente a la radiación externa ni contra sustancias radiactivas que no sean el yodo radiactivo. Su funcionamiento es sencillo. La glándula tiroides es el lugar de preferencia para el almacenamiento del yodo en el cuerpo humano, pero tiene un límite a su capacidad; de esta manera, si la tiroides se satura con yodo estable, no podrá absorber yodo radiactivo.