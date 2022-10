El tiempo que destinamos a descansar es muy importante para nuestra salud, pues ocupamos un tercio de nuestra vida en esta actividad, de ahí que se recomienda dormir las horas necesarias de acuerdo con la edad. Es importante dormir varias horas para lograr que el cuerpo descanse y se recomponga del gasto energético a lo largo del día. Sin embargo, no todos logran hacerlo. El insomnio es un problema para muchos. Otros si bien duermen se despiertan cansados o con alguna parte del cuerpo doliéndole, y en esto puede que uno de los aspectos que le esté afectando sea la posición en la que duerme .

Un factor que incide en la calidad de sueño es la posición que adoptamos al dormir. Si se suele despertar con algún tipo de dolor, es posible que deba cambiar su posición en el momento de acostarse para ayudar a controlar su malestar. Entonces, ¿cuáles son las mejores posiciones para dormir? No hay una específica, sino varias opciones que se enfocan en una alineación espinal saludable desde la cadera hasta la cabeza. Esto implica que dormir boca abajo no es una postura muy buena, debido a la curva que se genera en el cuello al tener la cabeza de un lado para respirar.

Al dormir boca arriba, la columna descansará relajada y en posición natural, siempre y cuando se disponga de un colchón de firmeza media que se adapte a las curvas de su cuerpo, señalan los investigadores. También indican que una de las ventajas de esta postura es que no se produce ninguna presión sobre la cara, por lo que no habrá riesgo de arrugas por el apoyo contra la almohada. Además, explican que dormir boca arriba resultará beneficioso para aquellos que padecen de acidez y reflujo, pues órganos como el estómago y el esófago no estarán estrujados uno contra el otro.