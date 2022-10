Puede que pienses que no es la opción más higiénica, pero estás totalmente equivocado . La ropa interior es nuestra peor enemiga durante la noche y no lo decimos nosotros, lo hace la ciencia. Piénsalo bien. Lo más natural es dormir totalmente desnudos y, además, produce un placer enorme. Puede que te cueste acostumbrarte, es más, los datos dicen que los millennials están mucho más abiertos a hacerlo que los uppers, pero es una de las pocas cosas en las que te vendría bien copiar a tus hijos.

La ropa interior, especialmente si es de un tejido sintético o no está totalmente limpia, pone en riesgo nuestra salud genital durante la noche. Atento a este dato. Unas bragas recién sacadas de la lavadora pueden contener hasta una décima parte de un gramo de heces y ya no hablamos de su estado después de llevarlas puesta una larga jornada. Son los datos de un estudio publicado en la revista científica Journal of Infection. Te contamos qué riesgos entraña esta práctica tan común.