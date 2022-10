El fármaco para la diabetes que triunfa en la pérdida de peso

Bajo el nombre de Ozempic, se utiliza para tratar a pacientes con diabetes ya que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, pero a la vez es un fuerte inhibidor del apetito. Fomenta que el páncreas libere insulina y ralentiza la salida de alimentos del estómago . Se administra mediante una inyección en el estómago, el brazo o el muslo y, aunque su efecto es real, en el prospecto no indica nada sobre su uso para combatir el peso , sino solo para la regulación de la diabetes tipo 2.

Pese a ello, son muchos los dietistas que alertan de que cada vez se solicita más el tratamiento con esta medicación. Para los famosos ya es un imprescindible los días antes de cualquier evento, y como en nuestro país no hay nada que nos guste más que las soluciones milagro, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado una alerta sobre problemas de suministro del fármaco .

“Desde nuestro punto de vista, no promovemos, sugerimos ni alentamos ningún uso fuera de lo que indica el prospecto.... no buscamos la pérdida de peso con fines cosméticos o la pérdida de peso episódica para las personas que no se ajustan a los criterios de las indicaciones de la etiqueta aprobadas por la FDA”, ha explicado en una entrevista al Wall Street Journal Jason Brett, director ejecutivo de asuntos médicos de la Novo, la farmacéutica que comercializa Ozempic.