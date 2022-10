Muere el médico Spiriman a los 46 años a causa de un cáncer

Ese momento fue polémico, ya que el médico anunciaba que se reincorporaba a darse la quimioterapia “para envenenar al cáncer y al resto de mi cuerpo, que recibirá más caña y mierda si cabe”, escribía en sus redes sociales este verano. “Si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten. Para mí no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van a recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero. ¿Por qué no hay más investigación contra el cáncer? Que sigan con esta línea de tratamientos tan agresivos…”, decía en un vídeo de hace unos meses.