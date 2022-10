Perder la voz durante un proceso catarral o después de un concierto de Los Stones lo tenemos asumido como algo totalmente normal. A la mañana siguiente, un paseo a la farmacia o una infusión con miel y limón suelen ser nuestras mejores opciones, sobre todo si es un día laborable y no queremos que nuestro jefe o los subordinados se den cuenta de que la noche anterior te pasaste más de la cuenta. Sin embargo, sufrir esta afectación vocal no es bueno. Hablamos con Carlos Campaña y Esther Justel, coaches vocales de Vokalo, para nos den unos trucos para olvidarnos de la afonía para siempre y cómo tratarla en caso de que nos siga acompañando.

Afonía es la pérdida total de la voz. Cuando tienes afonía, la única forma de hablar es susurrando porque no puedes utilizar tu voz. Pueden ser muchas las causas por las que aparece una afonía, como enfermedades respiratorias, hacer un mal uso continuado de la voz, sufrir estrés, no descansar ni dormir bien…

Coloquialmente decimos que estamos afónicos cuando nos cuesta hablar, pero no es correcto. Si podemos emitir sonido con nuestra voz al hablar, aunque nos cueste esfuerzo o incluso duela, estamos sufriendo una disfonía en vez de una afonía.

Sí, puede derivar en algo más grave si se intenta seguir utilizando la voz con normalidad. Las cuerdas vocales no están en buen estado, sea por la razón que sea, y obligarlas a trabajar no hará más que empeorar la situación. Es como tener un brazo roto y seguir utilizándolo de forma “normal”. Si insistimos en utilizar la voz mientras estamos afónicos, podemos causar otro tipo de lesiones más graves, y también va a ser fácil que desarrollemos malos hábitos que se van a quedar con nosotros cuando hayamos superado la afonía.

Dependiendo de la causa de la afonía, el aparato fonador puede estar afectado de diferentes maneras, pero todas tienen una cosa en común: las cuerdas vocales no pueden entrar en contacto y vibrar para generar el sonido de la voz.

Lo primero: reposo, reposo y reposo. Si sufrimos una afonía, la voz no está en condiciones de funcionar. Lo ideal es hacer reposo durante unos cuantos días. A los dos días ya deberíamos ver alguna mejoría, por pequeña que sea. Después, es recomendable beber muchos líquidos. Las cuerdas vocales y el aparato fonador en general debería estar cubierto siempre por una pequeña película de moco para que todo esté protegido de agentes externos y también para que todo esté lubricado. Estar bien hidratados nos ayuda a que esa película esté bien en todo momento.

Si la afonía es originada por una enfermedad respiratoria, esto también nos puede ayudar a licuar más los mocos generados normalmente al combatir la enfermedad, lo que nos ayudará a expulsarlos. Por último, es importante no dejar la voz inactiva durante demasiado tiempo. Hacer reposo vocal es necesario en muchas ocasiones, pero no es buena idea dejar la voz inactiva por completo durante muchos días. Al fin y al cabo, gran parte de la voz se compone de músculos, y cuando un músculo no se utiliza, pierde flexibilidad y se acorta.