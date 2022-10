Hace unos días Paz Padilla acudió a un evento y, como es costumbre, atendió a la prensa en el photocall. Sin embargo, estos días se ha criticado a la actriz y presentadora por un vídeo viral en redes sociales por suponer que estaba en estado de embriaguez , ya que algunos periodistas señalaron que se encontraba algo achispada. Sin embargo, la humorista ha salido a dar explicaciones para defender que no necesita alcohol para divertirse y que, además, no puede consumirlo por una enfermedad hepática que padece, el síndrome de Gilbert.

“¿Alguien se extraña o se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga bromas? Yo creo que no, es mi forma de vivir”, señalaba Padilla. “Un reportero aseguró que yo estaba en la casa del terror achispada, como borracha. Siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo”, explica la presentadora, que ya lo había comentado en el programa ‘Mi casa es la tuya’.