En apenas 10 años el cáncer de mama ha aumentado su incidencia en un 12% en España. En lo que va de 2022, se han diagnosticado 34.722 nuevos casos en toda España, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La franja de edad en la que se encuentra una mayor incidencia de esta enfermedad es la que se sitúa entre los 50 y 69 año s (46%), seguida de mayores de 70 (31%) y mujeres entre 40 y 49 (18%). Éstas últimas no están dentro del programa de detección precoz y los oncólogos alertan de que es el grupo que más está creciendo, una media de 0,2% anual.

Una vida cada vez más sedentaria, una alimentación rica en grasas saturadas, unos niveles de obesidad nunca vistos, una menstruación precoz, el atraso de la edad de embarazo o la sobreexposición a hormonas , son algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo de este tipo de cáncer, el más frecuente en el mundo. Tras recibir el diagnóstico, muchas mujeres no se atreven a abordar ciertas cuestiones en consulta, ya sea por miedo, vergüenza o porque el shock de la noticia se lo impide . Para todas ellas Pfizer ha creado una herramienta que busca servir de apoyo e inspiración para que estas mujeres se animen a preguntar a su oncólogo aquellas cuestiones que no creen oportunas a priori.

El día a día de cada paciente con cáncer de mama es muy diferente, ya que tiene que ver tanto con su estado clínico como con su situación personal. “No hay preguntas infrecuentes. Todas son válidas y bienvenidas en la consulta porque somos un equipo. Las pacientes tienen que sentirse cómodas y con confianza para preguntar y hablar abiertamente de cualquier tema relativo a su tratamiento o aspectos de su vida que les preocupe porque también nos va a preocupar a nosotros, sus oncólogos. De esta manera, podremos acompañarlas en su tratamiento de una manera holística, consiguiendo que la parte clínica y la parte humana sean un todo, ayudándolas a que no pierdan esa calidad de vida a la que no quieren renunciar”, explica el doctor Juan de la Haba, oncólogo médico en los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios, en Córdoba.