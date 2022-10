Medicina antiaging, los nuevos chequeos que te dirán cómo estás envejeciendo

De repente caes en la cuenta de que desde hace un tiempo te cuesta concentrarte, sientes que pierdes memoria o estás más cansado de lo habitual. ¡Bah, cosas de la edad!, piensas. O que no deja de aumentar la grasa en el abdomen. O has perdido el deseo sexual. ¡Cosas de la edad!, repites. Y con la muletilla vamos dejando pasar síntomas que realmente pueden ser señales de alarma y, detectadas a tiempo, permitirían frenar a tiempo una enfermedad en ciernes. "Estamos en una sociedad que nos ha llevado a etiquetar como normal situaciones o síntomas que no deberían estar, independientemente de la edad que tengamos", avanza Esther Anzola Pérez, CEO y cofundadora del Grupo Clínico Neolife.