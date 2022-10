Lo conseguido con el Lecanemab es un hito, un punto de inflexión en la lucha contra el Alzheimer. "Es la primera vez que un fármaco es capaz de modificar el curso de la enfermedad" explica a Uppers Juan Fortea. "Hasta ahora no lo habíamos conseguido nunca, era una enfermedad invencible. Llevamos 20 años de ensayo tras ensayo fracasando, y no conseguíamos ni despeinarlo", cuenta el experto.

Con los medicamentos actuales no se logra detener la muerte de las neuronas, lo que se consigue es que las neuronas que quedan se comuniquen mejor entre ellas. El avance de la investigación es que ahora se ha logrado que mueran menos neuronas. "Es la primera vez que las neuronas se mueren un 27% más lento", explica Fortea. "Supongamos que tenemos una memoria de 100 puntos. Pues al cabo de un año, las personas que han tomado el medicamento han perdido 27 puntos menos que las que no lo han tomado".

Pese a la euforia que ha desatado la noticia el experto recomienda cautela. "Esto no cura la enfermedad, que sigue siendo incurable, lo que hace es ralentizar la caída". Y por otra parte no es para todos los pacientes, solo para los que estén en etapas iniciales de la enfermedad. Una vez publicados los resultados finales, en noviembre, el medicamento debe ser aprobado por las agencias europea y española, y el medicamento tardará más de dos años en estar disponible, por lo que "muchos de los que ahora están en etapas iniciales, entonces ya no lo estarán y no se les podrá aplicar".