“En ‘Crónicas Marcianas’ llegué a pesar casi 120 kilos. Y me quité 40 kilos cerrando la boca, con ayuda médica y mucha determinación”, explicó a sus compañeros el cómico. El punto de inflexión lo recuerda a la perfección, fue cuando se vio “en un vídeo caminando. Me vi con andares de una persona obesa y no me gustó”, señaló.