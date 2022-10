Ahora que llega el frío y comienzan la temporada de poner la calefacción, hay que tener claro que el calor es arriesgado a la hora de cocinar y conservar los alimentos, que pueden estropearse y contaminarse con más facilidad si no se extreman las medidas de higiene y manipulación. Precisamente, en Uppers hemos tomado nota de cuáles son las intoxicaciones alimentarias más frecuentes según ha difundido la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) . A su vez, desde la misma organización explican cómo evitar intoxicaciones alimentarias , cómo actuar en la cocina y qué hacer cuando alguien enferma por ingerir algo en mal estado.

Cuanto mayor es la temperatura ambiente más posibilidades de que tenga lugar el desarrollo de microorganismos en los alimentos si no se han conservado correctamente. Este es el motivo principal por el que aumentan las intoxicaciones alimentarias. Ana Isabel Sánchez Marcos, médico especialista en Endocrinología y Nutrición y miembro del Área de Nutrición de la SEEN, explica por qué esos microorganismos contaminan el alimento. Tal como detalla, “los microorganismos son seres vivos que necesitan que el alimento, que les sirve de vehículo y de hábitat, les brinde unas condiciones favorables como disponibilidad de nutrientes, temperatura adecuada y un entorno no agresivo (condiciones de acidez, salinidad, humedad)”.