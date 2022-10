En España no dormimos todo lo bien que necesitamos para estar a pleno rendimiento al día siguiente. Ya no solo es que no durmamos lo suficiente, tampoco la calidad de ese sueño es la ideal para lograr que sea reparador y, por tanto, descansemos como es debido. Y ya no solo pasa con los adultos, también con los adolescentes. Entre madrugar para ir a clase y quedarse hasta tarde con el móvil en la mano, no descansan lo suficiente para estar totalmente activos al día siguiente. ¿Cuánto deben dormir tus hijos adolescentes para llevar una vida sana y más feliz?