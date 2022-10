Si llevamos una vida sana, bebemos 2 litros de agua durante el día y no tomamos ningún diurético antes de dormir, no deberíamos levantarnos en mitad de la noche. Si nos pasa, puede que estemos sufriendo nocturnia qué es la interrupción del sueño principal una o más veces por la necesidad de micción. No se trata de una enfermedad como tal sino de un complejo síntoma en el que intervienen “dos mecanismos fisiopatológicos causales principalmente, que ocurren solos o en combinación: poliuria nocturna o disminución de la capacidad vesical”, explica un estudio publicado en la revista Medicina de Familia. En personas mayores de 70 años se trata de una cuestión fisiológica y es que el propio envejecimiento lleva a la pérdida del ritmo circadiano que es, en parte, el que regula que la necesidad de ir al baño sea mayor por el día que por la noche. en este caso se trata de algo hormonal y no se considera una patología.