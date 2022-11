¿Cuántas veces no has recurrido al agua oxigenada para curar una herida a tu hijo o a tu nieto? Es de esas cosas que no faltan en ningún botiquín porque, además, es un milagro maravilloso para eliminar las manchas de sangre. Sin embargo, algunas voces han empezado a poner en duda su poder desinfectante. A priori, al contener peróxido de hidrógeno, es capaz de eliminar las bacterias de la superficie de la herida, pero entraña algún riesgo. Te lo contamos.