Pese a que ningún sueldo supera los 2.000 euros al mes, no todas las patronales se muestran partidarias de aceptar los nuevos salarios sin más. La Federación Española de la Dependencia, FED, ha decidido presentar un recurso de reposición al auto, y su secretario general, Alberto Echevarría, ya ha manifestado que “Es un disparo contra la línea de flotación de la viabilidad de las empresas... van a cerrar empresas porque no van a poder asumir esos costes... hace que el sector se vuelva inviable”.

CCOO recuerda que el sector lleva desde 2019 sin actualización salarial, ya que para proceder a la misma es necesario que el crecimiento anual del PIB sea superior al 2% para aplicar el IPC real del año anterior. Y añade en un comunicado: "Este sindicato denuncia que las patronales no han tenido reparo alguno durante dos años en mantener los salarios congelados, pero una vez pasada la pandemia y con el PIB al alza, deciden que en 2022 las trabajadoras del sector tampoco merecían tanto como para subir sus salarios acordes al convenio. Parece que las normas que sirven para congelar no sirven para descongelar y en el proceso se han evaporado las prioridades del sector: subidas salariales y condiciones de trabajo que garanticen una atención de calidad en residencias, ayuda a domicilio, centros de día, de noche y la atención por teleasistencia".

Pilar Montolio, la portavoz de la Plataforma por la dignidad en la Geriatría, no habla en su carta abierta de los salarios bajos, pero sí se muestra "cansada de turnos horribles, de no cubrir bajas, de ser una o uno menos, de ver cómo pierdo compañeras y grandes profesionales, cansados de aguantar, y muy cansada de que me queme mi profesión. Porque es estupenda, la elegí hace muchos años y espero no morirme sin intentar que por lo menos sea una décima parte de lo que mis sueños me llevaron a desear".