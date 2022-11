Una de cada cuatro chicas de 15 años desconoce la existencia de su clítoris. Así lo aseguran Alexandra Hubin y Caroline Michel, autoras de 'Entre mis labios, mi clítoris: confidencias de un órgano misterioso'. Poco a poco, se ha ido conociendo más y no solo desde el punto de vista reproductivo. Gracias a la investigadora Odile Fillod, conocimos la primera reconstrucción del clítoris en 3D. Era el año 2015. El clítoris ya no es ese gran desconocido, pero, indudablemente, no merece la misma atención que otras parte del cuerpo femenino, aunque probablemente sea uno de los órganos más misteriosos. ¿Qué es lo que en realidad sabemos de él?