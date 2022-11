Dormir se ha convertido en un problema para muchos españoles, la gran mayoría. Con el paso de los años es cierto que el propio organismo tiende a necesitar menos horas de sueño y se duerme menos. Ahora bien, esa no es excusa alguna para no tener un sueño totalmente reparador, que es justo lo que le falta a la mayoría de la sociedad, que a pesar de dormir, no descansan. Entonces, ¿cuánto debería dormir un adulto de 50 años para estar descansado e, importante, ser más feliz?