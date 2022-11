Chris Hemsworth, tras descubrir su alto riesgo de padecer alzhéimer: "Mi mayor temor es no recordar a Elsa y a mis hijos"

“Peter Attia, médico supervisa y quien supervisa gran parte del programa, llamó al creador del programa, Darren Aronofsky, y le dijo: “No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera de juego y ver si él quiere que esto esté en el programa”. Fue bastante impactante porque me llamó y me lo dijo” , relata Hemsworth en una entrevista con Vanity Fair , en la que confirma que uno de sus abuelos padece desde hace tiempo la enfermedad.

El actor tiene tres hijos con Elsa Pataky, India Rose de 10 años y los mellizos Sasha y Tristan de ocho, a los que ha confirmado que no ha contado su diagnóstico porque, por edad, cree que no lo entenderían y actualmente no tiene una situación “como si me hubieran dado una fecha de muerte, afortunadamente”.