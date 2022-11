Dos años después del accidente, el actor declaró a People.com que sufría problemas en los nervios y que no había mejorado, a pesar del tiempo transcurrido y de las terapias a las que se ha sometido. "No puedo moverla y si no la mueves, se hincha", explicaba entonces. Desde 2010, Freeman ha sido visto en diferentes actos usando un guante de compresión, utilizado para que la sangre fluya y no quede retenida en los tejidos.