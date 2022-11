'Pesadilla', la nueva variante del covid que amenaza la Navidad

‘Pesadilla’ o XBB es otra mutación de ómicron, de los sublinajes BA.2.10.1 y BA.2.75 en concreto. Actualmente esta subvariante preocupa a los expertos porque es la que ahora mismo prevalece en Asia, principalmente en India o Singapur, por lo que no quieren perderla de vista ante la posibilidad de que se convierta en la dominante en Europa de cara a las navidades y también el puente de diciembre que está al caer en España.

A finales de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya señalaba a esta variante y exponía en un informe que “hay evidencia preliminar que apunta a un mayor riesgo de reinfección , en comparación con otros sublinajes circulantes de ómicron”. Eso sí, en cuanto a los síntomas no trae novedades y es similar a variantes anteriores

En general, los expertos se han referido a la variante XBB como ‘gryphon’, grifo en inglés. No obstante, medios como The New York Times la han denominado como la ‘variante de pesadilla’ ante la advertencia de algunos expertos que señalan que puede tener una mayor resistencia a los anticuerpos que otras variantes anteriores.