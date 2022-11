Los casos de bronquiolitis han aumentado un 40% respecto a antes de la pandemia . Los síntomas empiezan a manifestarse en forma de tos, mucosidad nasal y fiebre, que van empeorando para dar paso a dificultades respiratorias que requieren de la atención de un profesional. Afecta a niños menores de 2 años y es especialmente grave en aquellos que tienen hasta 6 meses. El principal problema es que no tiene tratamiento, solo medidas de alivio: lavado nasal, cabecero levantado y, en los casos más extremos, oxígeno.

Como hemos comentado, no existe un tratamiento como tal para esta infección y, por lo tanto, no hay que suministrar en ningún caso antibióticos ya que no tienen ningún efecto sobre los virus. Tampoco sirven de nada los jarabes para la tos, mucolíticos o corticoides. Si existe fiebre, sí que conviene administrar paracetamol o ibuprofeno y evitar sobreabrigar al niño. También es importante tratar la falta de hambre con raciones pequeñas de comida, pero aumentando la frecuencia de ingesta.