Para los hogares españoles este invierno va a ser duro. Todos los años cuesta un dineral mantener la casa caliente y en buenas condiciones con ventanas y puertas que aíslen del exterior y sin humedades en techos y paredes. Los precios actuales de los combustibles están más caros que nunca y demasiadas viviendas no podrán encender la calefacción. Ese frío, día tras día y que no es posible combatir, se convierte en un riesgo para la salud. En Uppers hemos consultado a los profesionales sanitarios cómo afecta el frío en casa a nuestra salud.

A esto se añade los precios de los suministros que se emplean para calentar las viviendas provocando que la pobreza energética este año se extienda por muchos más hogares. Tradicionalmente, las casas de los países del sur de Europa y más aún las de las regiones costeras del Mediterráneo tienen más problemas de aislamiento, incluso muchas de ellas no disponen de sistemas de calefacción. Hasta ahora el clima templado de esas áreas costeras no los hacía necesarios, sin embargo, el tiempo ha cambiado con episodios más extremos tanto de calor como de frío para los que hay que preparase.

Según el canal de televisión británico BBC, en 2020 unos 36 millones de ciudadanos europeos no pudieron mantener sus hogares adecuadamente calientes . La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya ha advertido de que nos encontramos ante la primera crisis energética global provocada en gran medida por la invasión rusa en Ucrania. Con todo ello, muchas más personas se encontrarán con serias dificultades para subir la temperatura de sus casas este invierno, lo que afectará en mayor proporción a aquellas con menor poder adquisitivo o que se encuentren en una situación más vulnerable.

Una de las mayores complicaciones que el frío provoca en las viviendas donde no hay calefacción o no se puede encender son la humedad y el moho. Esas manchas negruzcas que empiezan a cubrir techos y paredes no es suciedad sino hongos que liberan unas esporas que agravan los problemas respiratorios. En estos ambientes siempre húmedos aparecen microorganismos y muchos de ellos son tóxicos. Después de que una persona se vea expuesta a ellos día tras día disminuye su función pulmonar, es decir, la cantidad de aire que puede expulsar en un segundo de espiración. Esto afecta sobre todo a niños pequeños, a personas mayores y a los asmáticos.