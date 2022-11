La covid y su peligro real en Navidad: la mitad de los mayores de 60 rechazan la cuarta dosis

No está claro si es una cuestión de falta de miedo o de fatiga pandémica, pero los datos hablan por sí solos. La cuarta dosis del coronavirus, especialmente recomendada para los mayores de 60 y población vulnerable, no está alcanzando, ni de lejos, las cifras de aceptación de las anteriores. Pese a que se ha recomendado inocularla a la vez que la de la gripe, muchas de las personas que acuden al centro de salud, al saber que no es obligatoria, deciden no ponérsela. A menos de un mes de la Navidad, y con el precedente de cómo fueron las pasadas, los contagios están empezando a ascender y esa frase de “estoy con COVID” vuelve a los círculos familiares y de amigos.