Una de las primeras recomendaciones médicas cuando nos diagnostican hipertensión es reducir e incluso eliminar el consumo de sal. Sin embargo, hacerlo no es tarea fácil. Pese a que no está clara la relación que existe entre ambas cosas, se sospecha que el consumo de sodio puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la tensión. Una parte importante de la cantidad diaria que ingerimos viene directamente incorporada en los alimentos que compramos, por eso es tan importante controlar la que añadimos. Ahora, un nuevo estudio publicado en el Journal of The American College of Cardiology nos da la solución. Te la contamos.