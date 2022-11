Estados Unidos retira un tratamiento contra el cáncer que ya se usa en España

Los procedimientos de la FDA y de la EMA son similares, pero con algunas diferencias en el final del proceso. En el caso de Blenrep fue aprobado por la vía rápida, es decir, cuando los ensayos clínicos todavía estaban en la llamada fase II. pese a que ya se está suministrando, se estaban llevando ensayos confirmatorios con más pacientes en la fase III que es la que ha dado resultados que distan a los esperados. No obstante, la decisión de la FDA no significa que este fármaco no pueda tener beneficios clínicos, sino simplemente que no es merecedor del trato que le brinda la vía acelerada y que la farmacéutica que lo fabrica tendrá que hacer nuevos ensayos antes de poderlo comercializar de nuevo.