¿Se puede llegar a morir joven lo más tarde posible? El biólogo molecular Nicklas Brendborg da todas las claves

¿Es posible cambiar la tendencia del envejecimiento a cualquier edad?

"Si tienes 75 y nunca te has cuidado, todavía puedes aumentar tu esperanza de vida"

La búsqueda de la eterna juventud. Parece que es el objetivo de muchos. Tanto de los que la desean, como de los que quieren conseguirla para satisfacer a esos que quieren llegar jóvenes y esbeltos hasta el día de su muerte. Morir joven lo más tarde posible puede ocurrir si ponemos de nuestra parte. Así lo explica Nicklas Brendborg, uno de los biólogos moleculares más prometedores del mundo (solo tiene 26 años), en su libro ‘La medusa inmortal. Todo lo que hay que saber para vivir más años’ (Destino).

Los secretos de la longevidad los expone entre las páginas, analizando los aspectos de la naturaleza y de la ciencia que nos harán vivir más, así como trucos sencillos, presentes en nuestro día a día, que nos ayudan a prolongar nuestra esperanza de vida de la forma más saludable posible. ¿Podemos cambiar la tendencia de nuestro envejecimiento a los 50? ¿Existe realmente la juventud eterna?

¿Cumplir años y mantenerse joven?

PREGUNTA: ¿Cómo se puede morir tarde y joven?

RESPUESTA: Principalmente, combatiendo el envejecimiento, por supuesto. Y para ello tengo todo un libro de sugerencias donde profundizo en aspectos más habituales como la dieta, el ejercicio o los suplementos a la vez que puntualizo en algunos aspectos que pueden parecer un poco más extraños, como, por ejemplo, el uso de flúor dental o la donación de sangre. La verdad es que el libro abasta una considerable variedad de consejos sobre el estilo de vida que van desde evitar la soledad, hasta el ayuno. Y luego puedes elegir aquel que se adapte mejor a tu día a día.

P: El subtítulo de su libro dice “todo lo que hay que saber para vivir más años”. ¿Qué claves daría a alguien para tener una vida larga y llegar a cierta edad estando joven?

R: Antes de empezar con todo tipo de suplementos y ser donante de sangre o lo que sea, aspectos como no ser un fumador, son enormemente fundamentales. Parecen consejos muy comunes, pero cosas como tener un peso saludable o hacer ejercicio son una base primordial para la salud, tanto física como mental. No tiene sentido tomar todo tipo de suplementos reales si también fumas o si pesas 20 kilos de más, porque eso es lo más importante para la salud, conseguir primero estos aspectos básicos.

P: ¿Puede alguien de 50 años que no se ha cuidado demasiado cambiar la tendencia de su envejecimiento siguiendo determinadas pautas?

R: Por supuesto. El caso de los fumadores es un ejemplo perfecto. No importa cuándo se deje de fumar, su esperanza de vida va a aumentar. Incluso si se tiene 75 años y se ha fumado toda su vida, al dejar de fumar, la esperanza de vida restante aumenta. Ahora, por supuesto, si se ha fumado hasta llegar a los 75 años, el daño hecho es ya irreparable. Pero siempre se puede, al menos, mejorar tus propias posibilidades. Y este ejemplo es aplicable a todos los demás hábitos dañinos que por desgracia son bastante habituales. Aunque, evidentemente, es mejor es empezar a cuidarte cuando eres joven, si no ha sido el caso, siempre es una buena idea empezar en cualquier momento. Más vale tarde, que nunca.

P: ¿Se puede calcular la esperanza de vida de una persona analizando diferentes parámetros?

R: Sí, hay diferentes maneras de calcular lo que podríamos llamar edad biológica. De hecho, podemos hablar de diferentes tipos de edades según aquello que valoremos. Un ejemplo es la edad cronológica, que nos indica cuánto tiempo llevamos vivos. Pero también existe la edad biológica, que se basa en el estado biológico de nuestro cuerpo hasta el momento, y que, en cierto modo, también nos muestra cuánto tiempo nos queda de vida en el supuesto caso de que muriésemos de viejos y no antes. Estas dos edades no van a la par, y algunas personas pueden tener la misma edad cronológica, pero ser de condiciones biológicas totalmente distintas. Pongamos el ejemplo de dos personas de 70 años, una corre una media maratón cada semana y la otra necesita ayuda para bajar a la tienda y comprar alimentos porque no es físicamente capaz. Aunque cronológicamente tienen la misma edad, no se encuentran en la misma etapa biológica. Para medir nuestra edad biológica, pueden llevarse a cabo análisis de sangre clásicos.

También existe la edad epigenética, que menciono en mi libro. Se trata de una forma de medir tu edad según tu aspecto físico. Parece ser que tu apariencia tiene una correlación con tu riesgo de contraer una enfermedad. Por lo tanto, si pareces más joven, tu edad biológica sea probablemente también más joven que la media.

P: En el libro habla de los supuestos y polémicos beneficios de beber un poco de alcohol. ¿En qué quedamos? ¿Es beneficioso el consumo moderado de alcohol?

R: No, probablemente no. Se ha especulado bajo la tesis que beber un poco de alcohol pueda ser beneficioso en comparación con no beber en absoluto. Yo diría que estos no son los resultados que vemos en los estudios. Parece bastante claro que bebas lo que bebas, va a ser perjudicial para tu salud. Pero siempre que estés por debajo del límite y solo bebas unas pocas veces a la semana o muy poco, el aumento de riesgo de muerte va a ser tan pequeño que prácticamente no va a marcar ninguna diferencia en tu esperanza de vida. Pero más allá de un consumo controlado y consciente, está claro que tu riesgo de muerte va hacia arriba y de forma lineal si eres un bebedor frecuente.

El futuro del antienvejecimiento

P: En el libro menciona el caso de la metformina, un fármaco para la diabetes. ¿Puede llegar a ser clave en el futuro para el antienvejecimiento? ¿De qué manera?

R: Lo vamos a saber pronto porque hay una investigación en marcha en Estados Unidos. De momento, solamente disponemos de evidencias indirectas y de algunas conjeturas que parecen mostrar desventajas de su uso. Tendremos que ver lo que realmente sucede. Pero muchas veces, estas investigaciones no se pueden quedar únicamente en las teorías y es necesario hacer pruebas. Este estudio en los Estados Unidos va a tomar personas mayores y darles dosis controladas de metformina para luego ver si el riesgo de contraer varias enfermedades aumenta o disminuye.

P: ¿Qué poder tiene el efecto placebo en el retraso del envejecimiento?

R: Mucho. El efecto placebo funciona a través del convencimiento de que este fármaco va a tener un efecto real, y con solo esa tranquilidad mental, el medicamento termina haciendo su efecto. Algunos medicamentos funcionan completamente debido al efecto placebo y otros solamente en parte a este efecto. Pero también puede producirse el efecto contrario, en el que dicho efecto tiene desventajas negativas. En algunos casos, el paciente se centra en un pensamiento negativo, y luego resulta que curiosamente este acaba manifestándose en su propia fisiología. Pongamos el caso de una persona a la que se le ha hecho una prueba genética y se le ha comunicado que tiene una capacidad física muy baja en sus genes. Al realizarle una prueba de esfuerzo físico, esta persona rendirá peor que todas aquellas personas a las que se les dice lo contrario.

P: ¿Cree que en algún momento se llegará a descubrir el secreto de la inmortalidad?

R: Sí, creo que se va a descubrir. La pregunta es: ¿cuándo nos beneficiaremos de este descubrimiento las personas que vivimos hoy en día? O si va a ser nuestra generación la que sienta las bases y las generaciones futuras las primeras en realmente recoger los frutos de todas estas investigaciones. Es difícil de decir. Depende de lo rápido que avance la ciencia. Y a veces la ciencia va rápido y otras va muy despacio.

P: La pregunta del millón: ¿existe la juventud eterna?