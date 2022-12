El cambio climático afecta a más aspectos de los que te puedes imaginar. Representa un nuevo reto para la salud humana y del planeta porque no solo tiene como resultado temperaturas extremas, sino también un aumento en la frecuencia de sequías, incendios, inundaciones, tormentas y huracanes. Altera el equilibrio meteorológico y atmosférico al modificar la temperatura, humedad, viento y presión atmosférica, y, además, también tiene interacciones con nuestro organismo. Se asocia con un importante número de complicaciones no comunicables, tales como enfermedades cardiovasculares y algunas de naturaleza trombótica. Así lo explica en un artículo el Dr. José Antonio Páramo, del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra y ex presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).