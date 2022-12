Respirar. Lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Respiramos todo el día y a todas horas, lo que no quiere decir que respiremos bien. Y si eso no ocurre, nuestro organismo no se oxigena de manera adecuada y abrimos la puerta a todo tipo de malestares: físicos y emocionales. Antes de entrar en pánico (y empezar a respirar de manera entrecortada), sepamos que podemos aprender a respirar bien y a incrementar nuestra calidad de vida. Así lo asegura Rubén Sosa, instructor certificado de técnicas de respiración y fundador del proyecto Medita por el mundo, en su libro 'Respira, aquí y ahora' (Vergara).