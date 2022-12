Uno de los síntomas más habituales, aunque no se da en todos los pacientes, es el carraspeo durante o después de la comida. No se trata de una tos activa, similar a la que tenemos cuando nos atragantamos, ya que la mayoría de los pacientes pierden la capacidad de hacerlo. El babeo también es otro claro síntoma, así como una especie de febrícula de origen no conocido con mucha flema en la garganta. La voz también se ve afectada con esta patología y pasa a ser más gangosa a la hora de comer.