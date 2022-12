Uno de cada cuatro adultos experimenta episodios de insomnio transitorio durante su vida adulta. Una patología que afecta al rendimiento diario y que está asociado a otras comorbilidades como el deterioro cognitivo. Controlar la ansiedad, seguir unos horarios de sueño, no realizar ejercicio intenso a última hora del día, no hacer cenas copiosas… son algunas de las pautas a seguir para un correcto descanso, pero en ocasiones no es suficiente. Son muchos los científicos que centran su investigación en este aspecto, pero ahora, los investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, explican cuál es la solución asequible para conseguir un sueño reparador y si se trata de algo empírico o del conocido efecto placebo.