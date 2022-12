Síndrome de persona rígida: los síntomas que avisaron a Céline Dion de que lo estaba sufriendo

Hace unos días la música recibía una mala noticia. La cantante Céline Dion anunciaba que padece una enfermedad neurológica, la conocida como síndrome de la persona rígida, un trastorno raro y sin cura y que solo sufre una persona de entre un millón. Esto ha obligado a la cantante, que no da conciertos desde 2019, a cancelar su gira para el próximo año después de varios retrasos provocados por la pandemia y otros problemas de salud. La canadiense de 54 años lo ha contado a través de un vídeo en sus redes sociales, en donde ha expresado que “los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.