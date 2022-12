Tom Hanks explica cómo la comida basura le provocó su enfermedad: "Fui un idiota"

Ya era sabido que Tom Hanks padece diabetes de tipo 2 , lo contó hace unos años, pero en su visita a El Hormiguero expresaba ante el comentario por parte de Pablo Motos de que estaba muy delgado que “según he ido envejeciendo toda la comida basura que comí de pequeño me ha generado una diabetes de tipo 2”.

Lo decía hace unos años tras ser diagnosticado en 2013, “tengo diabetes porque he sido un idiota y no he controlado como es debido mi dieta y mi peso”. “Yo era un tipo pesado, has visto mis películas y sabes cómo estaba. Era un completo idiota”, llegó a comentar en su momento, debiendo tener en cuenta también que el actor se ha sometido por exigencias de guion a varios cambios de físico que probablemente no han sido beneficiosos para su salud.