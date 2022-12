España es uno de los países del mundo con más horas de sol . El sol, por su parte, es necesario para que sinteticemos vitamina D, una hormona esencial en diferentes procesos del cuerpo, principalmente en la absorción y el mantenimiento del calcio , fundamental para conservar fuertes los huesos, pero también tiene un rol en los procesos de inflamación, el sistema inmune, el crecimiento celular y el metabolismo. Podríamos pensar que los españoles tenemos excedentes de vitamina D. Paradójicamente, no.

El estudio 'Paradoxical suboptimal vitamin D levels in a Mediterranean area: a population-based study', liderado por Diana Díaz Rizzolo, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), concluye que no se analizan suficientemente los niveles de vitamina D de la población —una situación especialmente grave en la población de riesgo— y cuestiona la práctica habitual de no suplementar a la población, a pesar de que los niveles sean bajos. El estudio se ha publicado en abierto en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.