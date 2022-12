Jane Fonda anuncia que su cáncer está en remisión: "Es mi regalo de cumpleaños"

Jane Fonda cumplirá la próxima semana 85 años. Un cumpleaños que finalmente será mucho más alegre de lo que pensaba tras unos meses complicados para la actriz. Fonda, siempre alegre y llena de vitalidad, anunció en septiembre que se le había diagnosticado un cáncer de tipo linfoma no Hodgkin . Lo anunció para dar tranquilidad a sus seguidores, ya que se mostraba muy positiva al dar algunos datos de la enfermedad, afirmando que “el 80% de los pacientes sobrevive, así que me siento muy afortunada” . Y esas buenas noticias parece que se cumplen ahora, unos meses después del diagnóstico.

Desde un principio la intérprete fue muy positiva, sabiendo que se encontraba en una posición de privilegio. “Tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien” , explicó hace unos meses Fonda.

La actriz ha hecho un resumen en sus redes sociales de cómo avanza su enfermedad, explicando que “la semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos”.