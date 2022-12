Los calzoncillos no son los únicos responsables de la mala calidad del esperma. Se sabe que utilizar ropa demasiado ajustada puede amenazar a la salud , ya que puede impedir una adecuada circulación de la sangre y ello provoca, entre otras cosas, un aumento de temperatura en la zona.

Para que los testículos puedan ser capaces de producir la suficiente calidad -y cantidad- de esperma, es necesario que la temperatura de los testículos sea inferior a la temperatura corporal central . Los testículos pueden sobrecalentarse si se utilizan prendas muy ajustadas. Si los testículos están varios grados por encima de lo que en realidad deberían estar, no pueden producir la suficiente cantidad de espermatozoide , lo que resulta finalmente en un recuento bajo de esperma , además de daño celular.

No hay que asustarse: para que se produzca este daño, hay que llevar este tipo de ropa de manera prolongada. Si fuera así, incluso podría interrumpirse la producción de esperma. Hay maneras tan simples de evitarlo como llevar ropa holgada, preferiblemente de algodón, con mayor capacidad de transpiración. Se trata de un gesto aparentemente insignificante que puede significar mucho si hay un problema de infertilidad. Cuando no se logra un embarazo, es habitual examinar el estado de salud de la futura madre, pero no siempre es así. Como afirma en La Voz de Galicia el andrólogo y urólogo José E. Duarte: "El 40 y 50 % de los casos de infertilidad se pueden atribuir a los hombres".