Al margen del peso acumulado, comer en exceso, mucho y muchos tipos de alimentos, no solo dificulta el control del peso, sino que además, a corto plazo, produce molestias digestivas, hinchazón, gases, ardor, acidez y la molesta distensión abdominal. Hay maneras de evitarlo, y (spoiler) se trata de no comer lo que estamos a punto de comer estas Navidades. Al menos, no de la misma manera.