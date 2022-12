El CBD no solo contiene propiedades antiinflamatorias sino también analgésicas y antioxidantes, explican los expertos de Hippy Collective

Este compuesto no produce los efectos psicotrópicos del THC y no tiene ningún riesgo de adicción

¿Ayuda el aceite de CBD a reducir el insomnio?

Vivimos en una sociedad en la que cada vez son más las personas que buscan productos naturales con propiedades calmantes. Por eso el CBD, la 'maría' medicinal que ni coloca ni engancha, está tan en boga. Este compuesto es el principal componente de la flor resinosa del cannabis, pero no contiene THC, el decir, tetrahidrocannabinol. Así que no tiene efectos psicoactivos ni psicotrópicos, razón por la que se está desarrollando un lucrativo mercado del "cáñamo de bienestar", no exento de ciertas polémicas.

Hablamos con los expertos de Hippy Collective sobre las propiedades y los beneficios del CBD, sobre todo para los mayores de 50. Todo lo que quisiste saber sobre el cannabis terapéutico y nunca te atreviste a preguntar.

¿Cómo puede ayudar a una persona de 50 años?

El CBD puede ayudar a una persona mayor de 50 años en muchos aspectos. Algunas de las propiedades del CBD son: anti convulsionante, analgésica, ansiolítica, anti nausea, antiemética y antiinflamatoria. En cuanto a los beneficios para la salud, diferentes estudios clínicos que se están realizando demuestran que tiene potencial terapéutico para las siguientes patologías: dolor crónico, fibromialgia, ciertos tipos de cáncer, enfermedades inflamatorias autoinmunes, ansiedad, estrés y depresión, trastornos neurológicos, enfermedades neuropsiquiátricas, síndromes metabólicos, trastorno de estrés postraumático y alcoholismo, desórdenes cardiovasculares, enfermedades inflamatorias intestinales y enfermedades inflamatorias crónicas de la piel.

Dadas las propiedades mencionadas anteriormente, el CBD puede ser utilizado para tratar la ansiedad y evitar los dolores musculoesqueléticos propios de las personas mayores (que pueden ser causados por ejemplo por artrosis o artritis). Además, ayuda a combatir el insomnio que se vuelve más frecuente en la medida que envejecemos.

¿Por qué reduce el dolor de las articulaciones?

Los beneficios del CBD a nivel físico son numerosos ya que no solo contiene propiedades antiinflamatorias sino también analgésicas y antioxidantes. Su uso ayuda a aliviar dolores crónicos, inflamaciones producidas por actividad deportiva intensa, dolores por artritis o por fibromialgia.

Activa los receptores del sistema endocannabinoide y bloquea la transmisión de la señal del dolor. Asimismo, al ser clasificado como un poderoso antioxidante, acelera el proceso de regeneración de los músculos e incluso previene el incremento de estos dolores.

¿Y el dolor de cabeza?

A pesar de que aún hay mucho por investigar para hacer afirmaciones rotundas, los estudios sobre el uso del CBD para combatir las migrañas y dolores de cabeza son prometedores. En este aspecto, se ha demostrado que reduce significativamente la frecuencia y severidad de estas y, al tener propiedades neuroprotectoras, ayuda a prevenir los ataques.

¿Ayuda a dormir mejor por la noche?

Según la Sociedad Española del Sueño, más de un 30% de los españoles se despierta con la sensación de no haber descansado lo suficiente y un 12% sufre de insomnio crónico. Esto puede ser producido por estrés, malestar físico, exceso de pensamientos, angustia y, por supuesto, por el uso excesivo de dispositivos tecnológicos que emiten luz azul que altera la producción de melatonina y desorganiza las horas del sueño.

La ciencia ha señalado que el CBD es útil para aliviar síntomas como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, dolores musculares y articulares. Sin embargo, se le atribuyen también cualidades que ayudan a promover el descanso y conciliar el sueño por sus propiedades ansiolíticas (que disminuyen la ansiedad), analgésicas y antiinflamatorias (para paliar dolores) y por su efecto como regulador del ciclo sueño-vigilia (que ayuda a tener un sueño más profundo y relajado sin ser un sedante).

¿Coloca? ¿Por qué no?

No, no coloca. El Cannabidiol (CBD) es uno de los cannabinoides que podemos encontrar en la planta de Cannabis Sativa L. No es el único componente, puesto que también podemos encontrar el tetrahidrocannabinol (más conocido como THC), entre otros.

El CBD no produce los efectos psicotrópicos del THC, aunque provienen de la misma planta. Esto es debido a una diferencia en la estructura química entre el CBD y el THC: los efectos del primero son, a grandes rasgos, la relajación muscular, reducción de ansiedad, entre otros, y al THC se le atribuyen los efectos psicoactivos, los responsables del "colocón”.

¿Tiene riesgo de adicción?

No, no tiene riesgo de adicción. El CBD proviene de la planta cannabis sativa que, a diferencia de otros cannabinoides del cáñamo como el tetrahidrocannabinol (THC), no es psicoactivo, es decir, no coloca ni es adictivo.

¿Cómo funciona?

El CBD influye indirectamente en el sistema endocannabinoide (ECS) del organismo, una compleja red de señalización celular de endocannabinoides, enzimas y receptores cannabinoides que están en todo el cuerpo. Este sistema regula y controla muchos procesos corporales, tales como el dolor, el apetito, el sueño, el estado de ánimo y también ayuda a mantener el organismo en un estado equilibrado y sano.

Cabe destacar que, si bien hay cada vez más estudios e investigaciones respecto al tema, se necesita aún más evidencia para comprender como afecta el CBD en el cuerpo en su totalidad.

¿Cómo se toma?

Es posible hacer uso del aceite de CBD vía sublingual o, en caso de molestias corporales, aplicándolo directamente sobre una zona del cuerpo, generando un alivio instantáneo y una recuperación más rápida. También es posible consumirlo en formato de flores, bálsamos, cápsulas, cremas.

¿Por qué es legal si la marihuana no lo es?

El CBD es legal en la Unión Europea si los productos comercializados tienen menos del 0,2% de THC. Todos nuestros productos cumplen con ese requisito, por lo que son 100% legales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido recientemente que el CBD extraído de cualquier parte del cáñamo no es estupefaciente y, por lo tanto, no tiene efectos psicotrópico

¿Puede darse a un hijo adolescente o veinteañero para dolor de cabeza o de regla?

El CBD puede ser consumido por personas mayores de 18 años y siempre realizando una consulta previa con un médico, quien será el profesional que se encargará de realizar las recomendaciones apropiadas respecto a su uso.

Aunque la ciencia ha demostrado las propiedades del CBD son beneficiosas para paliar dolores de cabeza o de regla, cabe destacar que no debe ser considerado como reemplazo de medicamentes para combatir enfermedades, aflicciones, dolores, etc.

¿Y los mayores de 70 también pueden tomarlo?

Sí, por supuesto. Dada la enorme cantidad de beneficios que tiene el CBD, mucha gente mayor opta por consumirlo para disminuir molestias, dolores, ansiedad, estrés, inflamaciones, entre otras. De hecho, dentro de los grupos de clientes que tenemos segmentados por edad, un 30% son mayores de 55 años y muchos superan los 70.