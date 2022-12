De la misma forma que otras formulaciones, los cosméticos que incorporan ácido glicólico deben aplicarse en casa bajo unas indicaciones. Tal como explican los dermatólogos, en primer lugar, no se deben combinar con otros productos cuyos ingredientes resulten agresivos ni con otros ácidos, sobre todo si la piel es sensible, ya que podría generar un efecto no deseado como una deshidratación profunda que reseca en exceso. En segundo lugar, lo más idóneo es emplear el ácido glicólico tras realizar una limpieza facial en profundidad para que todas sus propiedades actúen. En tercer lugar, lo habitual es que en las primeras aplicaciones de cremas o fluidos con ácido glicólico se perciba un ligero calor o una sensación de picor o escozor al igual que a los pocos días se note que la piel se pela… el producto está actuando y genera esas sensaciones. Se consigue que se desprendan las células muertas dejando paso a nuevas capas celulares. En último lugar, cuanta mayor concentración de ácido glicólico tenga la crema más eficacia. Sin embargo, según recomiendan los especialistas es necesario comenzar con dosis bajas de concentración para evitar irritaciones no deseadas. Lo aconsejable es aplicar estos cosméticos a un 4% o a un 8% de ácido glicólico en pequeñas dosis, empezando por dos días por semana y después pasar a tres días. Se trata de aumentar muy paulatinamente las concentraciones con el fin de acostumbrar la piel y tratarla de forma más intensiva, pero sin dañarla.