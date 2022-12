Hay quien prefiere el invierno y hay quien se queda con el verano. Eso de que ‘para gustos, colores’, también llega a las temperaturas, y mientras unos no soportan lo más mínimo las altas temperaturas, otros están a las mil maravillas a casi 40 grados, lo del frío no es para ellos. Pero lo que nosotros prefiramos pasa a un segundo plano cuando quien tiene que elegir es el corazón, y no en el aspecto romántico, precisamente. ¿Pueden las temperaturas poner en peligro tu salud cardíaca? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuáles hay que evitar?