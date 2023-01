La eterna juventud. Ese objetivo que todos buscan, pero que parece totalmente inalcanzable. O al menos eso parece. Morir joven lo más tarde posible puede ser posible siempre que pongamos de nuestra parte, así lo explicaba en una entrevista con Uppers Nicklas Brendborg , biólogo molecular con una prometedora carrera por delante. A raíz de la publicación de su libro ‘La medusa inmortal. Todo lo que hay que saber para vivir más año’ (Destino), explica hábitos de nuestro a día a día que quizá no tenemos demasiado interiorizados y que nos pueden ayudar a eso, a alargar nuestra vida .

“No sabemos exactamente cómo funciona todo este mecanismo con las bacterias y las enfermedades, pero lo más probable es que, aunque no sean las causantes de manera directa de las enfermedades, las promuevan y aceleren su proceso de expansión” , indica Brendborg sobre como la salud bucodental está relacionada con la demencia o con las enfermedades cardiovasculares.

Además, aunque no sea un gesto habitual y mucho menos diario, la donación de sangre también repercute en la longevidad. No solo en la persona que la recibe, sino en la del propio donante, aunque más bien de forma inconsciente. Saber que has contribuido a una causa solidaria promueve una mejor percepción sobre nosotros mismos, sintiéndose mejor con uno mismo en el ámbito psicológico, tan importante como el físico para poder tener una vida más larga.